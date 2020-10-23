В США объяснили утилизацию российских аппаратов ИВЛ

Отправленные в США российские аппараты искусственной вентиляции легких были утилизированы «в целях предосторожности», указано в заявлении американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Аппараты были утилизировали «для безопасности больных с COVID-19 и медицинского персонала, и учреждений», поясняет агентство.

Ранее сообщалось, что 45 аппаратов ИВЛ, доставленные в США из России в начале апреля, были утилизированы. По информации американского портала BuzzFeed, приборы не стали использовать из-за технических проблем, так как для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в СМИ указали, что на это повлияли сообщения о пожарах в российских больницах, где использовались данные аппараты.

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