ФБР обвиняет Россию в попытках взлома местных властей США

Соединенные Штаты вновь обвиняют Россию в попытках взломать сети американских властей, указано в заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности США.

По заявлению американских властей, Россия спонсирует деятельность хакеров, нацеленную на сети американских штатов и муниципалитетов. Кроме того, ведется работа по взлому сетей авиации, считает ФБР.

Российская сторона неоднократно заявляла о безосновательности обвинений со стороны США в причастности к кибератакам.

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