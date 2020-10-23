Дебаты Трампа и Байдена пройдут без защитных заграждений

Между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом не будет плексигласового заграждения во время предстоящих дебатов, сообщает CNN со ссылкой на главу комиссии по дебатам Фрэнка Фаренкопфа.

На данный шаг согласились штабы обоих кандидатов на пост главы государства, рассказал Фаренкопф. По его словам, медицинские консультанты также признали отсутствие необходимости в заграждении, так как недавние тесты Трампа на коронавирус нового типа показали отрицательный результат.

Дебаты начнутся в 04.00 мск 23 октября.

Ранее плексигласовое заграждение было установлено на дебатах претендентов на пост вице-президента США Майка Пенса и Камалы Харрис, причиной подобной меры стало заражение главы государства Дональда Трампа коронавирусом.

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