Путин верит в способность мира отказаться от эгоизма и алчности

Президент России Владимир Путин заявил, что ему хочется верить в способность мира консолидироваться для борьбы с настоящими угрозами, отказавшись от эгоизма и алчности.

Путин отметил, что затронул на заседании дискуссионного клуба «Валдай» множество разных проблем. После этого он добавил, что надеется на успешную борьбу мира не с мнимыми, а с настоящими угрозами.

«Хочется верить, что, несмотря на все эти сложности, мир сможет консолидироваться <...> Успешно противостоять им. Сможет отказаться, в конце концов, от эгоизма, алчности, бездумного и расточительного потребления», — подчеркнул Путин.

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