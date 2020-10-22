Путин о своем президентстве: думаю, что это когда-нибудь закончится

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года и высказался о своем президентстве во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, когда-нибудь его президентство закончится. «Думаю, что это когда-то безусловно должно закончиться», — сказал Путин.

На вопрос о его возможном участии в выборах в 2024 году, политик отметил, что еще не время об этом говорить — необходимо работать.

«Что будет там в 2024 или еще более позднее время, это надо смотреть, когда время появится. А пока надо напряженно работать, как святой Франциск - каждому на своем участке», — сказал президент РФ.

Он предложил оставить оценки о его роли в истории для будущих поколений, уточнив, что ему это уже будет не очень интересно.

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