РБК: Путин уволили первого замдиректора ФСБ

Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов покинул свою должность по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на два близких к службе источника.

Смирнов был уволен по выслуге лет. Ему исполнилось 70 лет. Эту должность он занимал на протяжении 17 лет (с 2003 года). До этого он работал начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Издание направило запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в центр общественных связей ФСБ России.

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