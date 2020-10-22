Евросоюз ввел санкции против двух россиян и «Центра ГРУ»

Европейский союз вводит санкции против двух россиян и 85-го главного центра спецопераций ГРУ. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на заявление Совета ЕС и нормативные акты.

ЕС обвиняет двух физических лиц из России и центр ГРУ в кибератаках против бундестага в апреле и мае 2015 года. По версии Совета ЕС, кибератака была совершена на информационную систему парламента и повлияла на ее работу в течение нескольких дней. Кроме того, было похищено много данных и затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель.

Как уточняется, санкции водятся в отношении Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина.

Ранее Россия опровергала предположения ФРГ о «хакерских атаках» Москвы на бундестаг.

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