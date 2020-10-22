Кремль назвал условие для привлечения Турции к переговорам по Карабаху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечь Турцию к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе возможно только с обоюдного согласия Баку и Еревана, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта: Азербайджана и Армении. Участвовать в форматах, быть неким посредником возможно только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

Он отметил, что достигнутые ранее договоренности о прекращении огня в Карабахе пока не соблюдаются ни Ереваном, ни Баку.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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