Песков: альтернативы мирному урегулированию конфликта в Карабахе нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление о возможной отправке десантников в Карабах, заявил, что альтернативы мирному урегулированию этого конфликта нет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия делала и делает все возможное, чтобы вывести нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет», — заявил Песков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве.

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