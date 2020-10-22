Мурашко ушел на самоизоляцию из-за обнаружения COVID-19 у родственника

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял решение самоизолироваться дома после обнаружения коронавируса у одного из членов его семьи. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник министра Алексей Кузнецов.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал Кузнецов.

Отмечается, что Мурашко чувствует себя хорошо. Он продолжит работать из дома, а на публичных мероприятиях вместо министра будет присутствовать его первый заместитель Игорь Каграманян.

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