Шеф Нацразведки США обвинил РФ и Иран в попытке вмешаться в выборы

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран пытались вмешаться в ход президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва и Тегеран «предприняли конкретные действия», чтобы «повлиять на общественное мнение» в связи с американскими выборами.

Рэтклифф утверждает, что Россия и Иран отдельно друг от друга «получили некоторую информацию о регистрации избирателей». Он указал, что «эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию», которая, как они рассчитывают, «создаст сомнения, посеет хаос и подорвет доверие» американцев к выборам.

Директор ведомства сообщил, что Иран уже отсылал «фальшивые электронные письма, чтобы испугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту США Дональду Трампу», а также распространял видео о мошенническом голосовании, которое, по его заверению, является «неправдой».

Вместе с тем Ретклифф отверг наличие таких действий со стороны России. При этом, как указал он, американской разведке известно, что Москва получила некоторую информацию об избирателях, как это якобы было «и в 2016 году».

«Будьте уверены, что мы готовы к возможности действий со стороны этих (стран), враждебных демократии», — сказал Рэтклифф.

Он также заявил, что такая деятельность была «немедленно» обнаружена. правоохранительные органы США контролируют ситуацию, добавил руководитель американской Нацразведки.