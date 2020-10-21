Эксперты оценили перспективы КПРФ на выборах в Госдуму
В лучшем случае КПРФ на парламентских выборах может рассчитывать на получение того же результата, что и в 2016 году, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Это для них будет удивительный и счастливый результат», – заявил он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
По словам Мартынова, зюгановцы все больше становятся фиглярами, демагогами.
«Людям же это не нравится, они наелись этого, – полагает политолог Мартынов. – Людям хотелось бы услышать конкретные рецепты, что делать сейчас. Кто критически относится к властям, все больше находят себя в ЛДПР, нежели в КПРФ».
В свою очередь, политолог Михаил Ковалев пророчит коммунистам на ближайших выборах «неожиданно плохой» результат.
«Произошло изнасилование франшизы КПРФ. История закончилась», – констатировал он.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин видит проблему коммунистов в клановости и предрек им уход в небытие при неудачном раскладе.
«Они как пауки в банке грызутся и сами себя съедят», — заметил он.
Единственный шанс на выживание — реализация запроса на обновление, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Он напомнил, что молодые и яркие лидеры в КПРФ есть, но на федеральный уровень их просто не пускают. «Тыл Зюганова уже не молод, ему нужно обновляться», — подчеркнул он.