Эксперты оценили перспективы КПРФ на выборах в Госдуму

В лучшем случае КПРФ на парламентских выборах может рассчитывать на получение того же результата, что и в 2016 году, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это для них будет удивительный и счастливый результат», – заявил он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По словам Мартынова, зюгановцы все больше становятся фиглярами, демагогами.

«Людям же это не нравится, они наелись этого, – полагает политолог Мартынов. – Людям хотелось бы услышать конкретные рецепты, что делать сейчас. Кто критически относится к властям, все больше находят себя в ЛДПР, нежели в КПРФ».

В свою очередь, политолог Михаил Ковалев пророчит коммунистам на ближайших выборах «неожиданно плохой» результат.

«Произошло изнасилование франшизы КПРФ. История закончилась», – констатировал он.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин видит проблему коммунистов в клановости и предрек им уход в небытие при неудачном раскладе.

«Они как пауки в банке грызутся и сами себя съедят», — заметил он.

Единственный шанс на выживание — реализация запроса на обновление, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Он напомнил, что молодые и яркие лидеры в КПРФ есть, но на федеральный уровень их просто не пускают. «Тыл Зюганова уже не молод, ему нужно обновляться», — подчеркнул он.