Предсказавший итоги выборов-2016 политолог предрек Трампу новую победу

Политолог Роберт Кахейли, который спрогнозировал результаты американских выборов в 2016 году, предсказал, что действующему главе государства Дональду Трампу удастся переизбраться на новый срок. Этими прогнозами Кахейли поделился с телеканалом Fox News.

По словам политолога, опросы Trafalgar Group показывают, что в нескольких ключевых штатах Трамп лидирует с небольшим отрывом.

Эксперт убежден, что за Трампа проголосует большинство жителей штатов Флорида, Огайо, Северная Каролина и Джорджия.

Однако, как считает Кахейли, этот опрос не учитывает так называемых «скрытых» сторонников президента.

Эксперт рассказал, что они не заинтересованы в открытом высказывании своих политических взглядов и стараются избегать опросов.

Их голоса, которые не фиксируют исследования, могут принести Трампу новую победу.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главным противником Трампа считается кандидат от демократов Джо Байден.

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