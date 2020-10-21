Госдума приняла законопроект о реформе ОМС в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возложении на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочий по оплате медицинской помощи гражданам, которые проходят лечение в федеральных клиниках. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс направил в аппарат президента России письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании», сообщила пресс-служба ВСС.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму, она предполагает исключение посреднических функций страховщиков.

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