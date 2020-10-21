Медведчук призвал Киев частично снять санкции против России

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев должен частично снять санкции против России в ответ на действия Москвы, передает РИА «Новости».

«Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что Москва ввела санкции только после присоединения Украины к санкциям ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею снятия санкций против украинской компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

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