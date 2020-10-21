Путин назвал ключевой посыл в работе государства и бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевым посылом в работе бизнеса и государства всегда должна быть защита жизни и здоровья россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В центре внимания всегда должна быть защита жизни и здоровья наших людей, это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается наша работа в период эпидемии», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент добавил, что сейчас особенно важна слаженная работа бизнеса, государства и общественных организаций.

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