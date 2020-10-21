Президент Армении отправился в Брюссель для обсуждения ситуации в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе с представителями Североатлантического альянса и Европейского союза, сообщает пресс-cлужба главы государства.

Саркисян встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой дипломатии Евросоюза Жозеппом Боррелем и председателем ЕС Шарлем Мишелем, указано в сообщении.

В частности, президент Армении намерен обсудить в Брюсселе участие Турции в нагорнокарабахском конфликте, подчеркивает пресс-служба.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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