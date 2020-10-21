Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы опубликовать свое интервью программе «60 Minutes» телеканала CBS до его выхода в эфир.

«Я рассматриваю возможность публикации моего интервью с Лесли Шталь из «60 Minutes» до эфира! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фальшивое и предвзятое интервью. Все должны сравнить это ужасное предвыборное вторжение с недавними интервью сонного Джо Байдена!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп резко прервал свое интервью в программе «60 Minutes», заявив, что у программы уже достаточно материала. Американский лидер также не вернулся ко второй части съемки, где он должен был появиться вместе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Данный выпуск программы «60 минут» выйдет в воскресенье, 25 октября.

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