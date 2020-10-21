Трамп прервал интервью телеканалу, заявив, что материала уже достаточно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прервал запись интервью для программы «60 минут» телеканала CBS, заявив, что материала уже достаточно. Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на два источника.

По их данным, Трамп проговорил с ведущей программы Лесли Стол 45 минут, после чего неожиданно завершил интервью.

Более того, американский лидер не вернулся ко второй части съемки, где он должен был появиться вместе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Данный выпуск программы «60 минут» выйдет в воскресенье, 25 октября.

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