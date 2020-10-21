Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о желании посетить Россию 1-2 ноября и провести переговоры с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщает BFMTV.

Дарманен рассказал, что сделал запрос от имени президента. «И надеюсь, что у меня будет возможность поехать в Россию в воскресенье и понедельник», — уточнил министр.

На данной встрече Дарманен рассчитывает обсудить вопрос возможного возвращения радикализированных лиц — выходцев из России.

Тема высылки иностранных граждан, подозреваемых в экстремизме во Франции, стала обсуждаться после убийства учителя в пригороде Парижа. 16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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