Страны НАТО поддерживают подход США к продлению ДСНВ

Союзники поддерживают Вашингтон в его подходе к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), написал спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что американская сторона продолжает тесные консультации с партнерами по НАТО по вопросу ядерных программ России и КНР.

«Поделился дополнительной информацией о развернутых обеими странами тысячах ракет средней дальности. Ценим поддержку союзников нашего подхода», — заявил Биллингсли.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

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