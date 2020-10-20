Бывшие сотрудники разведки США обвинили Россию в провокациях против Байдена

Больше 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки убеждены, что Россия стоит за публикацией в СМИ переписки сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере. Соответствующее письмо опубликовала газета Politico.

Как утверждается в письме, такими действиями Россия может повлиять на президентские выборы.

«Появление на политической арене в США электронных писем, предположительно, принадлежащих сыну вице-президента США Байдена Хантеру, большинство из которых относятся к периоду, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России», — говорится в заявлении.

Документ подписали экс-директоры Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден и Джон Бреннан, экс глава Пентагона Леон Панетта и другие.

Ранее газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка сына Байдена Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

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