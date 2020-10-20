Мишустин совершит рабочую поездку в Мурманскую область
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 21 октября, нанесет рабочий визит в Мурманскую область, передает пресс-служба правительства.
Отмечается, что во время поездки глава кабмина примет участие в приемке головного универсального атомного ледокола «Арктика».
«Также запланировано совещание о развитии Северного морского пути (СМП), на котором будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации и СМП, развитие грузовой базы СМП и обеспечение ледокольной проводки грузов», — сообщает пресс-служба.
Там добавили, что Мишустин еще проведет встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и с инвесторами Арктической зоны.
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