Онищенко высказался об уничтожении российских ИВЛ в США

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США демонстративным пренебрежением, пишет издание «Взгляд».

«Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная», — сказал Онищенко.

По его словам, информация о якобы технической несовместимости российских аппаратов и американских электросетей звучит неубедительно, потому что каждому госпиталю могли бы выделить адаптеры для розеток.

«Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. <…> Так что все это примитивное политиканство», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что 45 аппаратов ИВЛ, доставленные в США из России в начале апреля, были утилизированы. По информации американского портала BuzzFeed, приборы не стали использовать из-за технических проблем, так как для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в СМИ указали, что на это повлияли сообщения о пожарах в российских больницах, где использовались данные аппараты.

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