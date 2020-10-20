В Пентагоне рассказали, как США будут сдерживать Россию и Китай

Министр обороны США Марк Эспер объявил о двух инициативах, которые будут сдерживать Россию и Китай. Об этом пишет РИА «Новости».

Первая инициатива — укрепление союзнических отношений, вторая — модернизация торговли оружием.

По словам Эспера, США будут «устанавливать и отслеживать прогресс» во взаимодействии с каждым союзником.

«Очень сложно улучшить какой-то процесс, если не отслеживается прогресс», — отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что США не должны позволить Китаю и России «получить доли рынка» оборонной промышленности в третьих странах.

«По мере того как Пекин и Москва работают над расширением своей доли рынка оружия, они привлекают другие страны в свои сети безопасности, бросают вызов усилиям США по развитию собственных отношений (с партнерами) и усложняют будущие оперативные возможности (для США)», — заявил Эспер.

Он также пообещал сформулировать «более стратегический» подход Пентагона по совместной работе с производителями оружия в США.

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