Меланья Трамп отменила выступление из-за плохого самочувствия после COVID-19

Первая леди США Меланья Трамп, недавно переболевшая коронавирусом, отменила предвыборное выступление в Пенсильвании, пишет CNN со ссылкой на руководителя аппарата первой леди Стефани Гришэм.

«Госпожа Трамп чувствует себя все лучше с каждым днем после выздоровления от COVID-19, но, учитывая продолжающийся кашель, она на всякий случай не будет совершать сегодня поездок», — говорится в заявлении Гришэм.

2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги обнаружили коронавирус. Сообщалось, что они чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления. Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. На данный момент глава государства выписан из больницы и возобновил проведение предвыборных мероприятий.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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