Парламентские и президентские выборы а Сербии пройдут 3 апреля 2022 года

В Сербии 3 апреля 2022 года пройдут президентские и парламентские выборы. Об этом сообщил президент страны Александар Вучич в обращении по итогам заседания правящей Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

«Парламентские выборы вместе с президентскими пройдут в Сербии самое позднее 3 апреля 2022 года, а может, и раньше», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США. Переговоры прошли в Вашингтоне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вучич объяснил причину подписания соглашения по Косово

— Вучич заявил, что мировое сообщество бессильно в вопросе Карабаха

— Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ даже под давлением