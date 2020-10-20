Парламентские и президентские выборы а Сербии пройдут 3 апреля 2022 года
Максимс Краюшкинс
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В Сербии 3 апреля 2022 года пройдут президентские и парламентские выборы. Об этом сообщил президент страны Александар Вучич в обращении по итогам заседания правящей Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.
«Парламентские выборы вместе с президентскими пройдут в Сербии самое позднее 3 апреля 2022 года, а может, и раньше», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США. Переговоры прошли в Вашингтоне.
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