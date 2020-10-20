В МИД отвергли заявления США о причастности спецслужб РФ к кибератакам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва категорически отвергает обвинения в кибератаках, выдвинутые Вашингтоном против российских спецслужб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что никаких доказательств на этот счет Белым домом представлено не было.

«Растиражированы избитые тезисы о «причастности» нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве», — сказала Захарова.

По ее словам, американская сторона обвинила российские госструктуры в организации кибератак в связи с грядущими в США президентскими выборами, которые должны пройти 3 ноября. Это было сделано для того, чтобы «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы», указала дипломат.

Ранее Минюст США и ФБР обвинили в хакерстве шесть россиян. Их подозревают в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пытались сорвать Олимпиаду: США обвиняют шестерых «офицеров ГРУ»

— Google и Facebook помогли ФБР расследовать «атаки» российских хакеров

— Посольство РФ ответило на обвинения США в хакерстве