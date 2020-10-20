Лукашенко снова заявил, что не держится за власть «посиневшими руками»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова заявил, что ради себя не держится за власть «посиневшими руками», передает «БелТА».
Он отметил, что его беспокоит будущее людей в республике, если у власти встанет нынешняя оппозиция.
«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?» — сказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер допустил, что он, возможно, слишком переоценивает свою роль.
«Но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг в поддержку власти с участием ветеранов силовых структур. – «Газета.Ru»), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», — заявил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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