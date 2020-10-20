Мишустин заявил об отсутствии дефицита средств индивидуальной защиты в РФ

В России нет дефицита средств индивидуальной защиты и дефицита тест-систем на выявление коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

«Дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем, как вы знаете, сегодня нет. Сделано уже более 51 миллиона тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел», — сказал премьер.

По его словам, у российских врачей также есть понимание, как правильно лечить данное заболевание.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли.

В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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