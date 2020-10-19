США не видят попыток иностранного вмешательства в президентские выборы

Американские органы не наблюдают попыток иностранного вмешательства в президентские выборы, сообщил помощник министра юстиции Соединенных Штатов Джон Демерс. Об этом пишет ТАСС.

«Мы неоднократно заявляли, и разведывательное сообщество неоднократно заявляло, что американцам следует быть уверенными: голос, отданный за их кандидатов, будет засчитан за этого кандидата», — подчеркнул Демерс.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующему президенту Дональду Трампу противостоит кандидат от демократов Джо Байден.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп в шутку пообещал уехать из США в случае поражения на выборах

— За день до выборов в США Земле грозит столкновение с астероидом

— Трамп признался, что еще недавно не был уверен в победе на выборах