Евросоюз может создать режим санкций за нарушение прав человека

Еврокомиссия предложила создать режим санкций за тяжкие нарушение прав человека в любой стране, заявил замглавы Еврокомиссии по прогнозированию Марош Шефчович. Об этом пишет ТАСС.

«Еврокомиссия внесла предложение о создании санкционного режима за серьезные нарушения прав человека, где бы они ни происходили», — сказал Шефчович.

Он уточнил, что санкции будут заключаться в запрете на въезд и заморозке банковских активов.

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