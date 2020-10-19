США заключили соглашение с Польшей в сфере ядерной энергетики

Соединенные Штаты и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского министра энергетики Дэна Бруйетта.

Он заявил, что американская сторона привержена работе со своими союзниками, чтобы помочь им с их энергетическими безопасностью и независимостью, с развитием альтернативных источников энергии и обеспечением конкуренции на их энергетических рынках.

«А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России», — отметил Бруйетт.

В рамках соглашения в Польше будут построены несколько крупных АЭС, что восстановит также конкурентоспособность ядерной энергетики США, добавил министр.

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