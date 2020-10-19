Алиев рассказал, при каком условии Баку приостановит военные действия

Баку прекратит боевые действия, если Ереван проведет конструктивные переговоры, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке», — сказал Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан не виновен в продолжающемся конфликте. По его словам, заявления Армении противоречат базовым принципам, которые выработала Минская группа ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В окрестностях Степанакерта раздались взрывы

— Раненного в Карабахе российского журналиста перевезут в Москву

— Баку заявляет об армянском ударе по нефтепроводу Баку-Новороссийск