Кабмин до 30 октября представит Путину Единый план достижения национальных целей

Правительство РФ представит до конца октября президенту России Владимиру Путину Единый план достижения национальных целей до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов провел встречи с парламентариями и депутатами, рабочими группами Госсовета для обсуждения проекта.

По словам первого вице-премьера, поступившие предложения будут рассмотрены и учтены в работе над окончательной редакцией документа. В ближайшем будущем проект будет обсужден с ведущими деловыми объединениями России. И доработанный проект единого плана до 30 будет представлен главе государства.