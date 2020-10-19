Акция протеста прошла у посольства США в Ереване с требованием признания НКР

Акция протеста прошла у здания посольства США в Ереване с требованием признания независимости непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что участники акции потребовали, чтобы Вашингтон прекратил продажу оружия Турции, из которого, по их словам, убивают жителей Карабаха. Также митингующие выразили мнение, что признание республики позволит закончить войну. В американском посольстве пообещали отправить доклад с требованиями активистов в Соединенные Штаты.

«Должны быть даны четкие оценки о ситуации в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.). Они должны уважать нашу боль. То, что происходит в НКР, представляет угрозу для всего мира», — заявила одна из участниц акции Армине Мелконян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван может пойти на признание независимости НКР в случае, если Баку откажется вернуться к мирным переговорам и продолжит войну.

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