Умер экс-президент Швейцарии Рене Фельбер

Умер бывший президент Швейцарии Рене Фельбер, он возглавлял страну с 1 января по 31 декабря 1992 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Социал-демократической партии конфедерации.

Политик умер в возрасте 87 лет.

«Наш товарищ Рене Фельбер ушел от нас после жизни, полной приверженности своему кантону Невшатель, Швейцарии и нашим социал-демократическим ценностям», — говорится в сообщении.

Фельбер вступил Социал-демократическую партию в 1958 году, с 1988 по 1993 годы представлял ее в правительстве Швейцарии. Он возглавлял страну с 1 января по 31 декабря 1992 года. По утверждениям СМИ, в 1993 году Фельбер подал в отставку из-за проблем со здоровьем – у него выявили рак.