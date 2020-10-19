Трамп поделился мнением об армянском народе

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед избирателями в городе Карсон-Сити (штат Невада) высказал мнение об армянах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, армяне — хорошие люди и отличные бизнесмены, сильный духом народ.

«У жителей Армении силен дух патриотизма и преданности своей стране», — подчеркнул американский лидер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении были объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане была объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах — введено военное положение.

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