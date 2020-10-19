Моралес назвал тревожной задержку данных exit poll после выборов в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес высказался по поводу задержки данных exit poll после президентских и парламентских выборов в стране.

«Выглядит странно и вызывает обеспокоенность, что спустя почти час с момента, когда снимается запрет на публикацию результатов exit poll, компании их не публикуют», — написал Моралес в своем Twitter.

Согласно боливийским законам, публикация данных exit poll разрешена с 20.00 (03.00 понедельника мск).

18 октября в Боливии проходило голосование на президентских и парламентских выборах.

Как сообщалось, претендентами на пост президента являются пять кандидатов. Предполагается, что основная борьба развернется между Луисом Арсе, экс-министром экономики и сторонником бывшего президента Эво Моралеса, и экс-президентом Карлосом Месой, который был главой государства с октября 2003 по июнь 2005-го года.

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