WSJ узнала о визите американского чиновника в Дамаск

Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году посещал Дамаск, где встречался с представителями власти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США Дональда Трампа и других людей, знакомых с переговорами.

По данным издания, Пейтел летал в столицу Серии для того, чтобы добиться освобождения двух американцев, которые, как полагают в Вашингтоне, удерживаются президентом САР Башаром Асадом. Официальные лица Белого дома отказались сообщить газете, с кем именно этот чиновник встречался в Дамаске.

В статье указывается, что это последняя за прошедшие десять лет встреча в Сирии с участием американского чиновника такого высокого ранга.

Как отмечает издание, администрация Белого дома рассчитывает, что договоренность с Асадом поможет освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса и терапевта Мехмеда Камальмаза. Первый исчез во время работы в Сирии еще в 2012 году. Камальмаз пропал в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте.

При этом «считается, что сирийское правительство удерживает как минимум еще четырех других американцев», имена которых не уточняются, говорится в публикации.

Источники, проинформированные о ходе встреч, заявили изданию, что переговоры американской стороны с сирийцами не дали какие-либо результаты.

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