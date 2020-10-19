Экс-посол Украины предложил «вернуть» Крым через Белоруссию

Бывший посол Украины в Минске, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный предложил «вернуть» Крым через Белоруссию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что на территории Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. В этой стране также есть целые регионы и районы, населенные украинцами, указал экс-посол.

«Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», — сказал Бессмертный.

Бывший дипломат также отметил, что он «настаивает» на том, что одержать победу в конфликте в Донбассе и «возвращать» Крым «можно в Белоруссии». По мнению Бессмертного, для этого необходимо проводить «не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне».