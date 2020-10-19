Аньес призвала избегать насилия в ожидании результатов выборов в Боливии

Временный президент Боливии Жанин Аньес призвала граждан быть терпеливыми и не провоцировать какие-либо насильственные действия в ожидании результатов президентских и парламентских выборов в стране, передает Agencia Boliviana de Informacion.

Она отметила, что боливийцы добьются «заслуживающих доверия результатов».

18 октября в Боливии проходило голосование на президентских и парламентских выборах.

Как сообщалось, претендентами на должность президента являются пять кандидатов. Предполагается, что основная борьба будет проходить между Луисом Арсе, экс-министром экономики и сторонником бывшего президента Эво Моралеса, и экс-президентом Карлосом Месой, который был главой государства с октября 2003 по июнь 2005-го года.

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