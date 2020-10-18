Саркисян: Турция намерена контролировать поставки нефти в Европу

Президент Армении Армен Саркисян считает, что Турция спровоцировала конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы взять под контроль поставки нефти из Каспийского региона в Европу. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

«Чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане Турция становится соседом России, с которой у нее по сути будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу», — сказал президент.

По его словам, в таком случае Анкара сможет напрямую влиять на энергетическую безопасность Европы и Средней Азии, навязывая им свою волю в обмен на поставки ресурсов.

«Она раньше была потребителем, а сейчас будет управляющим», — заключил Саркисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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