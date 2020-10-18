Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Инициатива исходила от норвежского депутата от Христианско-демократической партии Гейра Тоскедала, передает издание Vart Land.

«Оппозиционные политики Белоруссии обладают удивительным мужеством. Они устраивают мирные демонстрации, несмотря на то что власти применяют насилие против них», — прокомментировал свое решение депутат.

По его словам, премию мира женщины заслуживают за мирную борьбу с нелегитимным режимом в республике и стремление отстаивать результаты честных выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. Протестные акции в стране не прекращаются по сей день.

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