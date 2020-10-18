Жириновский призвал срочно закрыть границы РФ

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить гражданам РФ выезжать за рубеж, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата, отдыхающие в южных странах привезли в Россию вторую волну коронавируса.

«В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», — заявил политик.

Он добавил, что открывать границы стоит только с теми странами, где эпидемия инфекции пошла на спад.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

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