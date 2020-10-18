Экс-депутат Рады рассказал о колониальной политике Запада в отношении Украины

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о колониальной политике Запада в отношении Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что США имеют план, согласно которому Украина будет развиваться «по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой». По его словам, украинская территория не является колонией в классическом понимании, поскольку до прихода Запада страна была развитой в области промышленности, образования, сельского хозяйства и науки.

«И вот все это, через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную, и сразу после этого все распилили на металлолом», — написал Журавко.

Бывший депутат добавил, что Запад не отошел от колониальной политики, однако поменял технологии захвата в условиях современного мира.

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