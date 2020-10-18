Путин примет участие в заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Отмечается, что глава государства будет участвовать в заседании в дистанционном формате.

«Валдай» — международный дискуссионный клуб, созданный в 2004 году. В заседаниях принимают участие политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других стран.

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