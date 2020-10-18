Экс-глава СБУ рассказал об украинской «империи» до Владивостока

Бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал об украинской «империи», которая якобы привнесла европейскую культуру и христианство на «евроазиатские пространства» до самого Владивостока. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях», — заявил генерал, добавив, что в XVII веке украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока и «прикрыло собой очень слабое Московское государство».

По мнению Смешко, после распада Советского Союза стране надо было взять название «Украина-Русь», которое бы верно отражало вклад украинцев в историю.

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