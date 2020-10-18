Посольство США на Украине сообщило об отказе Киева покупать российскую вакцину

Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом заявило посольство США в Киеве у себя в Facebook.

По данным посольства, ранее поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела с главой Минздрава страны Максимом Степановым «конструктивный коллегиальный ужин», в ходе которого обсуждалась ситуация с коронавирусом и реформы здравоохранения на Украине.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», – говорится в сообщении.

14 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что Украина не будет закупать российскую вакцину, потому что та не прошла третью стадию клинических испытаний.

По его мнению, Украина должна наладить собственное производство вакцины.

На Украине коронавирусом заразились 301 856, погибли 5 669 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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