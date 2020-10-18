Оружейное эмбарго против Ирана более не действует

Ограничения на военно-техническое сотрудничество с Ираном больше не действуют. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

«Все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану, а также все запреты, касающиеся въезда в страну или транзита через территории стран-членов ООН, прежде введенные в отношении ряда иранских граждан и военных официальный лиц, — автоматически перестают действовать», — говорится в сообщении.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившую 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

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